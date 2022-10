O vermelho tem sido a tendência no Der Klassiker nos últimos anos, mas em qualquer regra há sempre pelo menos uma exceção: o Bayern Munique empatou em Borussia Dortmund (2-2), em jogo da nona jornada da Bundesliga.

Raphael Guerreiro foi titular na equipa da casa e viu Leon Goretzka, com um remate colocadíssimo à entrada da área, dar vantagem aos bávaros ao minuto 33.

No início do segundo tempo, Leroy Sané apareceu com tempo e espaço em zona frontal e, claro, não desperdiçou. Meyer ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o 2-0.

Mesmo com uma desvantagem de dois golos, o Dortmund ainda não estava fora do jogo. À entrada para os últimos 15 minutos, Moukoko reduziu, numa bela jogada coletiva, e deu esperança aos comandados de Terzic.

O Borussia continuou a pressionar, teve algumas ocasiões para chegar ao empate, e foi premiado aos 90+5 minutos, quando já Meyer andava pela área de Neuer.

Numa insistência, Schlotterbeck cruzou para o segundo poste e Anthony Modeste, ele que tinha falhado um golo feito uns minutos antes, cabeceou para o 2-2. Isto numa altura, refira-se, em que o Bayern jogava reduzido a dez unidades, por expulsão de Coman.

Feitas as contas, as duas equipas seguem em igualdade pontual no terceiro lugar do campeonato alemão, com 16 pontos.

