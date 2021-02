Em dia de aniversário, o Colónia revelou-se o convidado ideal para a festa do Bayern Munique. O 14.º classificado da Bundesliga saiu da Allianz Arena goleado por 5-1.



Os campeões mundiais e alemães demoraram 18 minutos a abrir o marcador. Sané livrou-se de dois adversários, entregou em Goretzka e o germânico cruzou para o cabeceamento certeiro de Choupo-Moting.



À passagem da meia hora Goretzka voltou a assistir, desta feita para um golo do inevitável Lewandowski (33m). O Colónia esboçou uma reação e reduziu no arranque da segunda parte. Após uma jogada confusa, Ellyes Skhiri surgiu na cara de Neuer e picou para o 2-1.



A resposta bávara chegou novamente por Robert Lewandowski. O «The Best» recebeu de Muller e atirou de primeira para o 3-1. O jogo estava, por fim, resolvido. Ainda assim, ainda houve tempo para o bis de Gnabry (82m e 86m) e para a estreia de Tiago Dantas pela equipa principal do Bayern: o médio entrou aos 87 minutos para o lugar de Leroy Sané.



Por sua vez, o Borussia Dortmund alcançou o segundo triunfo seguido na Bundesliga ao bater o Arminia Bielefeld por 3-0. Com Raphael Guerreiro em campo todo o encontro, os golos da equipa de Terzi surgiram todos na segunda parte e foram da autoria de Dahoud (48m), Sancho (58m) e Reinier (81m).



Ainda sem Gonçalo Paciência, o Schalke 04 foi goleado pelo Estugarda (5-1) enquanto o Wolfsburgo bateu o Hertha por 2-0.



O Bayern lidera com 52 pontos, mais cinco que o Leipzig (menos um jogo). Por sua vez, o Wolfsburgo é terceiro colocado com 45 pontos, seguido pelo Eintracht Frankfurt e pelo Borussia Dortmund.