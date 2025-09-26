O Bayern de Munique somou a quinta vitória em cinco jogos no campeonato alemão, ao golear o Werder Bremen, esta sexta-feira, por 4-0.

O ex-FC Porto Luis Díaz abriu o marcador aos 22 minutos, com um desvio subtil na área, mas a noite foi de Harry Kane.

Com um bis (45m, de penálti, e 65m), o internacional inglês chegou à centena de golos pelo Bayern em apenas 104 jogos. O ex-Tottenham tornou-se no mais rápido a marcar 100 golos por uma equipa das cinco principais ligas, superando Cristiano Ronaldo e Erling Haaland, que precisaram de 105 jogos para atingir essa marca, no Real Madrid e no Manchester City, respetivamente.

Esta temporada, Kane já leva dez golos em cinco jornadas e é o melhor marcador da liga alemã. Entre campeonato e Champions, o inglês soma nove tentos nos últimos quatro jogos.

As contas do encontro ficaram fechadas a três minutos dos 90, por Konrad Laimer, numa altura em que Raphael Guerreiro, regressado de lesão, já tinha sido lançado por Vincent Kompany.

O Bayern segue isolado na liderança do campeonato alemão, com cinco pontos, mais cinco do que o Borussia Dortmund, segundo classificado, mas com um jogo a menos. O Bremen é 14.º, com apenas quatro pontos.

