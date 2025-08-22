O Bayern Munique iniciou nesta sexta-feira a defesa do título de campeão alemão de forma... estrondosa! Aplicou uma goleada em casa sobre o Leipzig, por 6-0, no jogo inaugural da Bundesliga.

Ao intervalo, os bávaros já tinham praticamente resolvido o encontro, enquanto Raphael Guerreiro assistiu do banco de suplentes.

O francês Michael Olise inaugurou o marcador aos 27 minutos e ainda ‘bisou’ na primeira parte, aos 42m, sendo que, pelo meio, o ex-FC Porto Luis Díaz, reforço para a nova temporada, também marcou.

No segundo tempo, o avançado inglês Harry Kane conseguiu três golos em 14 minutos (!). É já o oitavo 'hat-trick' com a camisola do Bayern, aos 64m, 74m e 78m.

O duelo teve ainda um momento insólito. Quando o Leipzig já perdia por 4-1, a equipa forasteira teve um golo anulado porque Lukeba confundiu um livre com uma reposição de bola ao solo. O tiro de Nusa não valeu.

No sábado, disputam-se seis jogos da primeira jornada da Bundesliga, entre os quais a receção do vice-campeão Bayer Leverkusen ao Hoffenheim e a visita do Borussia Dortmund ao St. Pauli.