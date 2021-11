Surpresa no arranque da 12.ª jornada da Bundesliga. O líder e crónico campeão, o Bayern Munique, perdeu no terreno do Augsburgo por 2-1.



A equipa de Nagelsmann, que está no mesmo grupo que o Benfica na Liga dos Campeões, foi dona da bola, mas não consegui grandes ocasiões para marcar, sobretudo no primeiro tempo. Por outro lado, a formação da casa não precisou de muito para marcar e inaugurou o marcador aos 23 minutos por Pedersen.



Volvidos 13 minutos, o Augsburgo voltou a marcar. Sabitzer, que rendeu Kimmich na equipa titular do Bayern, perdeu a bola à saída do meio-campo defensivo e permitiu a transição do adversário. Iago fugiu pela esquerda e cruzou para o cabeceamento certeiro de Hahn em antecipação a Lucas Hernández.



O Bayern reentrou na discussão do encontro aos 38 minutos. Após um cruzamento da direita, Muller desviou de calcanhar e Lewandowski rematou para o fundo da baliza do Augsburgo. Foi o nono golo do polaco na Bundesliga, o 24.º (!) na temporada.



Os campeões germânicos alteraram as peças no arranque do segundo tempo. Davies rendeu Richards e Musiala entrou para o lugar de Sabitzer. Apesar das mudanças, o Bayern não melhorou de rendimento e apenas criou situações de perigo nos minutos finais. Valeu ao Augsburgo Rafal Gikiewicz e a falta de pontaria de Muller.



O Bayern sofreu a segunda derrota na prova, mas vai terminar a jornada na liderança. O Dortmund pode, porém, encurtar a diferença de quatro para um ponto caso vença o Estugarda, este sábado. Por seu turno, o Augsburgo saiu da zona de descida e é 15.º com 12 pontos.