Há 28 min
VÍDEO: Bayern vence Leverkusen e segue para a final da Taça da Alemanha
Harry Kane Luis Díaz marcaram os golos da partida
AL
Harry Kane Luis Díaz marcaram os golos da partida
AL
O Bayern Munique venceu o Bayer Leverkusen por 2-0, em jogo a contar para a meia-final da Taça da Alemanha e segue para a final.
Harry Kane continua com o pé quente. Musiala encontrou o inglês no miolo da área adversária e o avançado, com calma, atirou para o 1-0, alcançando os 52 golos em 44 jogos.
No segundo tempo, a turma de Kompany continuou com o volume ofensivo apresentado nos primeiros 45 minutos, mas foi só a fechar o jogo que Luis Díaz sentenciou o resultado em 2-0, garantindo a vitória para os bávaros.
Com esta vitória, o Bayern Munique segue para a final da Taça da Alemanha e aguarda pelo resultado do Estugarda-Friburgo, marcado para esta quinta-feira, às 19h45, para descobrir o adversário da próxima fase.
