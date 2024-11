Mais um dia normal para Harry Kane!

O avançado inglês bisou e assistiu na vitória do Bayern Munique sobre o Union Berlim, por 3-0, que permite aos bávaros ascender, à condição, à liderança isolada do campeonato alemão.

Com Raphael Guerreiro e João Palhinha (saiu aos 69 minutos) a titulares, diante de Diogo Leite, que também começou de início, o Bayern abriu o marcador em cima do primeiro quarto de hora de jogo. Kane, na conversão de um penálti, não desperdiçou.

Ainda antes do intervalo, a equipa da casa dilatou a vantagem, novamente com intervenção de Kane, que assistiu Kingsley Coman (43m).

Logo a abrir o segundo tempo, na sequência de um cruzamento de Guerreiro, Coman retribuiu a oferta do 2-0 e ofereceu o bis a Kane.

O inglês chegou aos 11 golos (em nove jornadas) na liga alemã, saltando novamente para a liderança da tabela de artilheiros da competição, com mais um golo do que Omar Marmoush, que marcou um na goleada caseira do Frankfurt sobre o Bochum (7-2).

Nos outros jogos da tarde, o Wolfsburgo, com Tiago Tomás até aos 80 minutos, empatou na receção ao Augsburgo (1-1).

Já o Hoffenheim perdeu em casa com o St. Pauli (2-0), enquanto o Kiel arrancou um triunfo caseiro pela margem mínima (1-0) sobre o Heidenheim.

Quanto à tabela, o Bayern é primeiro classificado, com 23 pontos, mais três do que o Leipzig, que visita o Borussia Dortmund este sábado. O Frankfurt é terceiro, com 17 pontos, um lugar acima do campeão Bayer Leverkusen (16).

De referir que o conjunto de Munique recebe o Benfica na próxima quarta-feira, na 4.ª jornada da Liga dos Campeões.

A classificação da liga alemã