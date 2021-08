No regresso de Guerreiro à competição, o Borussia Dortmund caiu em casa do Friburgo: 2-1.



O internacional português começou o jogo no banco de suplentes, mas acabou por entrar aos 38 minutos da primeira parte devido à lesão de Schluz. Nessa altura, refira-se, o conjunto de Rose já perdia por 1-0 muito por culpa de um golaço de Grifo, na cobrança de um livre direto.



Na segunda parte o Friburgo continuou a ser a equipa mais perigosa e foi, com naturalidade, que chegou ao segundo golo. Na sequência de um contra-golpe perfeito, Holer ganhou no ar a Guerreiro e serviu Sallai que fuzilou Kobel.



Com Haaland bastante apagado, Jude Bellingham foi o homem em destaque no Dortmund. Foi, inclusive, o jovem inglês quem reduziu a meias com Keitel aos 59 minutos. Até final, Rose lançou Brandt, Mokouko, Can e Hummels, mas o resultado não se alterou e os homens da Vestfália sofreram mesmo o primeiro desaire na Bundesliga.



Sem Gonçalo Paciência, o Eintracht Frankfurt não foi além de um nulo na receção ao Augsburgo. Por sua vez, Wolfsburgo bateu o Hertha em Berlim.



Já o Bochum bateu o Mainz por 2-0 com golos de Gerrit Holtmann e de Polter. Já Furth e Arminia Bielefeld empataram a um golo.



Veja os golos nos vídeos associados ao artigo.