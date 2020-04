Com a pandemia de Covid-19 o futebol alemão está suspenso. Ainda assim, Muller e Hummels tiveram tempo para um uma espécie de Klassiker entre Bayern e Borussia Dortmund nas redes sociais.



Com o baralho colocado na ponta de uma garrafa de água, os dois internacionais alemães foram desafiados a soprar as cartas até deixar apenas uma. O avançado do Bayern entusiasmou-se e deitou todo o baralho abaixo.



Seguiu-se um questionário no qual ambos tinham de enumerar todos os campeões da Bundesliga. Hummels e Muller acertaram 11 até que o jogador dos bávaros errou e entregou a vitória ao rival.