Apesar de ser um particular, era um dos jogos da noite e terminou com a vitória da Bélgica frente à Alemanha (3-2), em Colónia.

No Estádio RheinEnergie, os belgas entraram com tudo e já venciam por 2-0 aos nove minutos: Ferreira Carrasco fez o 1-0, Lukaku fez o segundo. Os dois golos nasceram nos pés do suspeito do costume: Kevin De Bruyne, o homem das assistências – e da noite.

Insatisfeito, o selecionador alemão, Hansi Flick, fez duas alterações à meia-hora e os germânicos reagiram: Niclas Fullkrug reduziu de penálti em cima do intervalo.

No entanto, a Bélgica voltou a ampliar a vantagem: aos 78 minutos, De Bruyne deixou-se de assistências e quis ele próprio fazer o 3-1, após um passe de Leandro Trossard.

A três minutos dos 90, Serge Gnabry ainda reduziu para a Alemanha, mas já não a tempo de alterar o rumo dos acontecimentos.