Depois de dois jogos sem vencer no campeonato, o Borussia Dortmund regressou aos triunfos este domingo, na receção ao Mainz, por 3-1, a contar para a 27.ª jornada da liga alemã.

A equipa de Niko Kovac chegou ao golo aos 39 minutos, por intermédio de Maximilian Beier, servido por Karim Adeyemi.

O segundo golo surgiu três minutos depois, na sequência de um pontapé de canto. Nico Schlotterbeck colocou a bola na área e Emre Can cabeceou para o 2-0.

Schlotterbeck viria a bisar nas assistências na segunda parte, igualmente na sequência de um canto, servindo Beier (72m) para o bis de golos.

Num lance confuso na área dos anfitriões, Paul Nebel (76m) aproveitou para reduzir.

O Mainz, que está na luta por uma vaga na Liga dos Campeões, segue com 45 pontos e falha a colagem ao terceiro, o Eintracht Franfurt, que tem 48. Já o Dortmund, sobe, à condição, ao 10.º posto, com 38 pontos.

Antes desta partida, o Union Berlim, com Diogo Leite de início, venceu com reviravolta no reduto do Friburgo (2-1).

Aos 29 minutos, Lucas Holer adiantou os anfitriões, que sofreram o golo do empate no minuto seguinte, da autoria de Rani Khedira.

Logo a abrir a segunda parte, Anej Ilic (48m) completou a reviravolta do conjunto da capital.

O ex-Benfica Jan-Niklas Beste foi lançado na equipa da casa aos 67 minutos.

O Friburgo está na sétima posição, com 42 pontos, os mesmos do Leipzig, que se encontra em posição europeia. Já o Union Berlim, ocupa o 13.º posto e passa a somar 30 pontos, com uma folga de oito face à zona de despromoção.