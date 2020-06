O Eintracht Frankfurt somou um ponto no reduto do Colónia (1-1), em jogo da 33.ª jornada da Bundesliga.



O conjunto da casa chegou à vantagem na transformação de uma grande penalidade. Rode cometeu falta sobre um adversário dentro da área e Florian Kainz fez o 1-0.



Na segunda parte a formação de Adi Hutter melhorou e marcou por Hinteregger, No entanto, o lance foi anulado pelo VAR por alegada mão do defesa antes do remate. Volvidos sete minutos, o Eintracht Frankfurt marcou mesmo por Bas Dost. O holandês surgiu nas costas do marcador direto e desviou o cruzamento de Sow para o fundo da baliza.



Refira-se que André Silva jogou todo o encontro enquanto Gonçalo Paciência não foi convocado. Este empate deixa o Frankfurt no 9.º posto com 42 pontos enquanto o Colónia é 14.º com 36.



Veja o golo de Dost no vídeo associado ao artigo.