Com um golo solitário de Serhou Guirassy, o Estugarda venceu no terreno do Augsburgo (1-0), na partida que abriu a 33.ª jornada do campeonato alemão.

Os forasteiros foram superiores ao longo do encontro, mas só chegaram à vantagem no segundo tempo, aos 48 minutos, graças à finalização do avançado da Guiné-Conacri, após um passe longo de Millot.

Guirassy chegou aos 26 golos no campeonato alemão (em 27 jogos): é o segundo melhor marcador, apenas atrás de Harry Kane, que marcou em 36 ocasiões.

Este resultado permite ao Estugarda, uma das grandes sensações da temporada na Alemanha, ultrapassar à condição o Bayern Munique e subir ao segundo lugar, agora com 70 pontos, mais um do que os bávaros, que recebem o Wolfsburgo no domingo.

Já o Augsburgo, pode ter comprometido as contas pelas competições europeias e arrisca cair do nono lugar.

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN).