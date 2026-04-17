VÍDEO: ex-Benfica marca no empate entre St. Pauli e Colónia
Waldschmidt marcou o golo da igualdade, aos 86 minutos.
Waldschmidt marcou o golo da igualdade, aos 86 minutos.
O St. Pauli recebeu e empatou frente ao Colónia por 1-1, em jogo a contar para 30.ª jornada da liga alemã.
Numa primeira parte onde o nulo se manteve, o guarda-redes da equipa da casa negou o primeiro ao Colónia com uma grande defesa aos 33 minutos.
Nos segundos 45 minutos, o St. Pauli chegou ao golo através de um pontapé de canto. Numa jogada de insistência, Wahl encontrou Karol Mets perdido na área adversária que, de cabeça, encostou para o 1-0.
O golo da igualdade surgiu pelos pés do ex-Benfica Waldschmidt. O avançado, de 29 anos, não tremeu na marca de penálti e fez o empate (86m), que se manteve até ao apito final.
Com este resultado, o St. Pauli mantém-se na zona de descida, no 16.º lugar, com 26 pontos. O Colónia, por sua vez, é 12.º classificado, com 31 pontos.