VÍDEO: Fábio Vieira garante triunfo ao Hamburgo no minuto 90+4
Médio português, ex-FC Porto, estreou-se a marcar pela equipa alemã na vitória frente ao Estugarda
Fábio Vieira, com um golo nos descontos, deu a vitória ao Hamburgo na 12.ª jornada da Liga alemã de futebol, na receção ao Estugarda (2-1), pondo fim a uma série de cincos jogos sem vencer da sua equipa no campeonato.
O ex-FC Porto, que está emprestado pelo Arsenal, foi lançado na partida aos 67 minutos e, ao minuto 90+4, fez o seu primeiro golo da temporada, com assistência do compatriota Fábio Baldé, na sequência de um contra-ataque letal.
Nessa altura, Hamburgo parecia satisfeito com o empate, já que atuava com menos um jogador pela expulsão de Alexander Rossing-Lelesiit, aos 81 minutos.
Antes, o defesa norueguês fez a assistência para o golo de Robert Glatzel, aos 17 minutos, que deu vantagem ao Hamburgo, com o internacional germânico Undav a repor a igualdade aos 54 minutos, batendo o guarda-redes luso Daniel Fernandes.
O Hamburgo, que contou com o defesa português Guilherme Ramos nos minutos finais, chega aos 12 pontos e sobe ao 13.º lugar da Bundesliga, enquanto o Estugarda, que não contou com Tiago Tomás devido a lesão, caiu para o sexto lugar, com 22 pontos.