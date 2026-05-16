No último duelo pelo Hamburgo (previsivelmente), Fábio Vieira teve uma tarde para recordar. O médio-ofensivo português marcou um golaço no empate com o Bayer Leverkusen.

No terreno dos 'farmacêuticos', o Bayer podiar ter marcado primeiro, aos 25 minutos, por intermédio de Patrik Schick, mas o checo falhou uma grande penalidade.

Foi preciso esperar até aos 61 minutos para efetivamente haver um golo. Fábio Vieira teve um dos melhores momentos ao serviço dos hamburgueses com um remate em arco à entrada da área.

Foi o sétimo golo na cedência, a segunda consecutiva. No ano passado, Vieira foi emprestado ao FC Porto. O médio vai entrar para o último ano de contrato.

Porém, o Hamburgo teve o azar de conceder um auto-golo aos 78 minutos. Nicolai Remberg foi infeliz.

Desta forma, a equipa de Fábio Vieira termina o campeonato em 13.º posto da Bundesliga, enquanto o Leverkusen ocupa a 6.ª posição.