Na última partida antes de defrontar o Chelsea para a Champions, Bayern de Munique sofreu para bater o Paderborn (3-2), último classificado da Bundesliga.



Os bávaros marcaram aos 25 minutos por Gnabry. O extremo recebeu na área, ganhou espaço para o remate e atirou cruzado para o fundo da baliza de Zingerle.



Quando se adivinhava uma noite calma para o campeão alemão, Neuer cometeu um erro incrível no final da primeira parte. O guarda-redes calculou mal a saída, Srbeny recuperou a bola, correu para a baliza (deitando ainda dois adversários) e empatou.



Classificação da Bundesliga



O inevitável Lewandowski devolveu a vantagem ao Bayern. Recuperação alta da equipa de Hans-Dieter Flick, Gnabry chegou à linha de fundo e cruzou atrasado para uma conclusão fácil do polaco.



Não faltou coração ao Paderborn na Baviera. O «lanterna-vermelha» da Liga alemã conseguiu novamente igualar a contenda: Srbeny rematou, Neuer defendeu e Michel atirou a contar na recarga.



À entrada para o período de compensação Lewandowski deu o triunfo do Bayern. Tudo fácil: Gnabry fugiu na esquerda e cruzou tenso para o desvio de Lewa.



Assim, o Bayern mantém a liderança da prova independentemente do que Leipzig fizer em Gelsenkirchen, este sábado. Por sua vez, o Paderborn continua em último.



Veja o erro tremendo de Neuer no vídeo associado ao artigo.