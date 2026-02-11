VÍDEO: Friburgo apura-se nos penáltis para as «meias» da Taça da Alemanha
Equipa da Bundesliga afasta o Hertha Berlim, que compete no segundo escalão do futebol germânico
O Friburgo, atual sétimo classificado da Liga alemã de futebol, apurou-se para as meias-finais da Taça da Alemanha, ao eliminar, no desempate por grandes penalidades (5-4), o secundário Hertha Berlim.
Depois do nulo registado nos 90 minutos regulamentares e da igualdade (1-1) no final do tempo extra, o Friburgo conseguiu superiorizar-se nos penáltis, durante os quais Michael Cuisance e Pascal Klemens falharam para o conjunto de Berlim, anfitrião da partida, enquanto o suíço Yohan Manzambi foi o único a falhar no Friburgo.
Antes, o golo do japonês Yuito Suzuki, aos 96 minutos, parecia ter sentenciado o encontro, mas os anfitriões reagiram e igualaram ainda na primeira parte do prolongamento (104), com um grande remate de fora da área de Fabian Reese, adiando na altura o desfecho da eliminatória.
Ao garantir o apuramento, o Friburgo iguala o seu melhor registo na prova, depois de ter atingido as meias-finais em 2012/13, enquanto o Hertha, finalista em 1976/77 e 1978/79, fica pelo caminho.
Apurados anteriormente para as meias-finais estavam já o Bayer Leverkusen, que afastou o St. Pauli, e o Estugarda, que eliminou outra equipa secundária, o Kiel. Os quartos de final da Taça da Alemanha ficam encerrados na quarta-feira (19h45) com o encontro entre Bayern Munique e Leipzig.