Depois de eliminar o Sp. Braga da Liga Europa e, por consequência, se ter qualificado para a final da competição, o Friburgo perdeu frente ao Hamburgo por 3-2, em jogo a contar para a 33.ª jornada da Bundesliga.

O primeiro da formação da casa chegou pelos pés de Jatta, aos 14 minutos. O avançado do Hamburgo apontou, apenas, o segundo golo na temporada, em 16 jogos esta temporada. A resposta por parte do Friburgo não tardou e Matanovic (16m), assistido por Kubler, restabeleceu a igualdade.

No segundo tempo, os homens de Julian Schuster não demonstraram a mesma capacidade de reação que evidenciaram contra a turma de Vicens e acabaram por sofrer dois golos num espaço de três minutos. Primeiro Vuskovic, aos 64 minutos, depois Balde, aos 67 minutos, davam uma vantagem confortável à equipa da casa. Já perto do fim, Matavonic apontou o «bis» (87m), mas de nada valeu nas contas do resultado.

Com esta derrota, o Friburgo ocupa o sétimo lugar, com 44 pontos. O Hamburgo, por sua vez, é 11.º com 37 pontos.