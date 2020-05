O futebol regressou este sábado à Alemanha, depois da paragem devido à pandemia da covid-19, mas houve quem nem cinco minutos tenha conseguido estar em campo.

Dennis Diekmeier, jogador do SV Sandhausen, foi expulso aos 4 minutos do jogo com o FC Erzgebirge Aue, da Budesliga 2, o segundo escalão do futebol alemão.

Viu o vermelho direto ao fazer uma grande penalidade que Dimitrij Nazarov aproveitou para colocar o Erzgebirge Aue em vantagem no marcador.