Num jogo de loucos só decidido no prolongamento, o Bayer Leverkusen, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, venceu na visita ao Paderborn por 4-2, em jogo da segunda eliminatória da Taça da Alemanha.

Grimaldo, ex-Benfica, abriu o marcador com um golaço de livre direto, aos 60 minutos, mas Stefano Marino, ao minuto 90, empatou e arrastou as decisões para prolongamento.

Aí, Sven Michel fez o 2-1 para o Paderborn (96m), mas Jarrel Quansah (105+1m), Ibrahim Maza (120+2m) e Aleix García (120+4m) fizeram os golos da reviravolta dos visitantes, que jogam na Luz na próxima quarta-feira.

O resumo do jogo do Leverkusen, à atenção do Benfica:

Em jogos com portugueses, o Union Berlim, com Diogo Leite a titular, eliminou o Arminia Bielefeld, com uma vitória por 2-1, após prolongamento. Marcaram Querfeld (11m) e Doekhi (106m). Momuluh (27m) fez o golo do Arminia.

O Bayern Munique, com Raphaël Guerreiro como suplente utilizado, venceu por 4-1 na visita ao Colónia. Marcaram Luis Díaz (36m), Harry Kane (38m, 64m) e Michael Olise (72m). Ragnar Ache (31m) fez o golo do Colónia.

O Estugarda, com Tiago Tomás no banco, venceu por 2-0 na visita ao Mainz, num jogo decidido com golos de Luca Jaquez (6m) e Atakan Karazor (73m).

Restantes resultados:

Furth-Kaiserslautern, 0-1

Illertissen-Magdeburg, 0-3

Darmstadt-Schalke, 4-0

Dusseldorf-Friburgo, 1-3