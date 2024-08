A lesão de Gonçalo Ramos causou preocupação entre os adeptos do Paris Saint-Germain, nesta sexta-feira, bem como em Portugal. O internacional luso sofreu uma entrada dura no início do Le Havre-PSG e acabou por sair aos 16 minutos de jogo.

Gonçalo Ramos sofreu uma entorse no tornozelo, segundo o jornal L'Équipe. Foi visto a sair do estádio do Le Havre, depois do jogo, apoiado em duas muletas.

Já na conferência de imprensa, o treinador Luis Enrique disse em conferência de imprensa: «Não sou médico, mas parece sério. Estamos à espera do relatório médico, mas sabemos que vai falhar jogos, espero que o mínimo possível», afiançou.

Gonçalo Ramos tinha feito uma assistência logo aos três minutos de jogo, para Kang-In Lee. Vitinha e João Neves também participaram no jogo, sendo que o segundo fez duas assistências na estreia oficial.