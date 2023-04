O Borussia Dortmund regressou aos triunfos na receção ao Union Berlim. Numa partida decisiva não só na luta pelo título, mas também pelo segundo lugar, o conjunto de Terzic ganhou por 2-1.



Diogo Leite assistiu do banco ao lance de Raphael Guerreiro que resultou no 1-0 a favor do conjunto da casa. O internacional português fugiu pela esquerda e cruzou rasteiro para um golo fácil de Malen. Respirava fundo o Signal Iduna Park depois de 30 minutos difíceis para o Dortmund.

No seu estilo físico, o Union Berlim começou a aproximar-se da baliza de Kobel, acabando por chegar à igualdade. Pontapé longo, Behrens ganhou nas alturas a Sule e depois de receber de Becker, atirou para o 1-1.

Terzic recorreu ao banco para tentar chegar à vitória e lançou Bynoe-Gittens, Reus e Moukouko. Acabaria por ser o jovem avançado a vestir a capa de herói e a resolver o jogo a favor do Dortmund. Mais rápido que a defesa contrária e que o guarda-redes Ronnow, o internacional germânico fez, com toda a tranquilidade, o 2-1 final.

O Dortmund tem mais cinco pontos que o Union no segundo lugar e continua a dois do líder Bayern. Depois da eliminação caseira da Taça a meio da semana, o campeão germânico «vingou-se» do Friburgo e ganhou na Floresta Negra graças a um golaço de De Ligt (veja vídeo associado ao artigo).



Os bávaros sofreram frente ao sensacional Friburgo, equipa que enviou uma bola ao ferro na primeira parte e viu Sommer fazer uma defesa notável para evitar o empate.

Werder Bremen e Colónia empataram (2-2) com os golos a surgirem todos entre os 85 e os 90+5 minutos. Por sua vez, o Leverkusen ganhou ao Eintracht Frankfurt de Buta (substituído ao intervalo) por 3-1 e segue em recuperação na tabela classificativa - já é sexto classificado.



Por último, o Colónia venceu no terreno do Augsburgo por 3-1.

[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]