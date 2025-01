Tudo normal na Baviera, com o Bayern a golear o Hoffenheim (5-0) e a voltar a esticar na frente da Liga alemã, recuperando os quatro pontos de avanço para o segundo classificado, Bayer Leverkusen, que na véspera bateu o Mainz (1-0) com um golo de Grimaldo.

O triunfo da equipa de Munique começou a ganhar forma com um «tiro» de Leroy Sané, ao qual se seguiu um belo golo do internacional português Raphael Guerreiro, após tabelar com o Harry Kane.

O ponta de lança inglês «picou o ponto» de penálti, antes de Sané bisar e Serge Gnabry fechar as contas do jogo.

Com o vencedor do encontro encontrado, ainda deu para Raphael Guerreiro «inventar» um lançamento de linha lateral, com o involuntário contributo de Olise.

Diogo Leite jogou toda a segunda parte na derrota do Union Berlim frente ao Augsburgo, por 0-2, resultado construído por Claude-Maurice ainda na primeira parte, enquanto o Estugarda deu a volta ao Leipzig (2-1), próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões. De pouco valeu aos «touros» o facto de Benjamin Sesko, que acabou expulso perto do fim, ter marcado pelo quarto jogo consecutivo. À atenção dos leões.

Em Bremen, o Heidenheim sofreu o 1-0 aos 45 segundos, esteve por três vezes em desvantagem, mas conseguiu resgatar um ponto graças a um golo de Leo Scienza, ao minuto 90+5. Quem ri por fim...

Já o último classificado da Bundesliga, Bochum, somou a segunda vitória nos últimos três jogos na receção ao St. Pauli, que derrotou por 1-0. Hofmann apontou o único golo da partida.