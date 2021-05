O Borussia Dortmund e o Wolfsburgo selaram, este domingo, a qualificação para a Liga dos Campeões, ao assegurarem posição nos quatro primeiros classificados da Bundesliga alemã, no final da 33.ª e penúltima jornada.

Na Open Arena, frente ao Mainz, o Dortmund abriu o marcador com um golo do internacional português Raphäel Guerreiro, aos 23 minutos. Ao minuto 42, Reus aumentou a vantagem e, já na segunda parte, Brandt aumentou para 0-3 no marcador (80m), antes de Quaison, de penálti (90+1m) fazer o tento de honra dos locais.

Já o Wolfsburgo empatou na deslocação ao Leipzig (2-2), num resultado que, além de ter valido o passaporte dos visitantes para a Liga dos Campeões, valeu matematicamente o segundo lugar à equipa de Julian Nagelsmann. Maximilian Philipp (12m e 45+1m) deu vantagem de dois golos ao Wolfsburgo, mas Kluivert (51m) e Sabitzer (78m) empataram.

O Leipzig chegou aos 65 pontos, ao passo que o Dortmund beneficiou do empate no outro jogo para subir a terceiro, com 61 pontos, os mesmos do Wolfsburgo, agora quarto. O Eintracht Frankfurt, de André Silva, que perdera na véspera, ficou sem hipóteses de chegar à Champions: é quinto à partida para a última jornada, com 57 pontos.