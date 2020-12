Após a saída de Favre, o Borussia Dortmund voltou aos triunfos no Weserstadion, casa do Werder Bremen (2-1), numa partida da 12.ª jornada da Bundesliga.



Logo aos 12 minutos, Raphael Guerreiro marcou e descansou o estreante Edin Terzic no banco de suplentes. O internacional português aproveitou um remate de Reyna que embateu num contrário para picar a bola por cima de Pavlenka.



Porém, a equipa da casa conseguiu igualar a contenda ao minuto 27. Eggestein deixou para Mohwald que de fora da área, bateu Roman Burki.



A segunda parte foi melhor e o Borussia Dortmund somou oportunidades para marcar. Primeiro foi o jovem Moukoko (em estreia como titular) a falhar a conclusão na área. De seguida, Jadon Sancho viu o seu golo ser anulado e Pavlenka fez uma grande defesa com os pés a cabeçada de Marco Reus.



No melhor pano caiu a nódoa. Após um cruzamento de Morey Bauza, o guarda-redes checo do Bremen deixou fugir a bola e derrubou um adversário. Pavlenka ainda travou o pontapé de Reus, mas o capitão do Dortmund marcou na recarga e deu o triunfo à sua equipa.



Nos outros jogos que tiveram início às 19h30, Hertha e Mainz empataram sem golos em Berlim e o Union Berlim deixou-se empatar em casa do Estugarda (2-2) depois de ter estado a vencer por 2-0. Friedrich (4m) e Awoniyi (77m) marcaram para os forasteiros, mas Kalajdzic bisou (85m e 90) e fixou o resultado final.



O Dortmund subiu provisoriamente o quarto lugar, ultrapassando à condição o Wolfsburgo. Por sua vez, Union Berlim e Estugarda ocupam a sexta e a sétima posições, respetivamente, enquanto o Bremen é 13.º colocado. Refira-se que o Hertha é décimo, já o Mainz é penúltimo.