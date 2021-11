O Borussia Dortmund aproveitou a derrota do Bayern para se aproximar do topo da Bundesliga ao bater o Estugarda por 2-1, no Signal Iduna Park.



Mais de um mês depois da última aparição, Guerreiro foi titular na equipa de Marco Rose e assistiu Donyell Malen para o 1-0. Foi o primeiro do internacional pelos Países Baixos na Bundesliga. No entanto, pouco depois de se colocar em vantagem, o adversário do Sporting na Champions deixou-se empatar - marcou Massino para o Estugarda.



O internacional português saiu logo de seguida na fase em que o Dortmund desesperava por um golo. Este acabou por surgir num lance genial de Hazard que enganou um adversário e rematou. A bola sobrou para Reus que atirou para a baliza deserta (2-1). O Borussia suou antes da visita a Alvalade, mas encurtou para um ponto a desvantagem para o líder Bayern.



Já o Leipzig voltou a tropeçar. Com André Silva de início, os «Touros Vermelhos» perderam na visita ao terreno do Hoffenheim. Samassekou fez o 1-0 aos 12 minutos e Dabbur confirmou o triunfo da formação da casa com novo golo aos 68 minutos.



Por sua vez, o Bayer Leverkusen entrou em zona de apuramento para a Liga dos Campeões ao derrotar o Bochum por 1-0. O golo que resolveu a partida foi anotado logo aos quatro minutos por intermédio do jovem francês Amine Adli.



O Monchengladbach conseguiu, até ver, a maior goleada desta 12.ª jornada ao «despachar» o Furth por 4-0 com golos de Hofmann (10m e 57m), Neuhaus (28m), Plea (45m). Por último, Arminia Bielefeld e Wolfsburgo empataram a duas bolas.