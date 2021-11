Oito minutos! Foi o tempo que Haaland precisou para marcar após cerca de um mês afastado por lesão. O internacional norueguês saltou do banco e desviou de forma acrobática o cruzamento de Brandt para confirmar o triunfo do Borussia Dortmund em Wolfsburgo (3-1).



No entanto, o jogo até nem começou da melhor maneira para a equipa de Rose. Após a eliminação da Champions com a derrota em Alvalade, o Dortmund viu-se em desvantagem logo aos dois minutos - marcou Wout Weghorst.



Apesar da desvantagem, os homens de amarelo reagiram bem e igualaram a contenda de penálti. Reus fugiu pela esquerda e foi travado em falta por Lacroix, já na área. Chamado a converter o castigo máximo, Emre Can fez o 1-1.



O capitão do Dortmund, que ainda não teve Guerreiro, acabou por estar também ligado ao lance da reviravolta ao tocar para o disparo certeiro de Malen. Do outro lado, Florian Kohfeldt introduziu o ex-Benfica Luca Waldschmidt e Otávio para chegar à igualdade. Apesar da boa réplica, foi o adversário quem marcou por Haaland: golo 50 em 50 jogos na Bundesliga.



Desta forma, o Dortmund assumiu a liderança provisória da Liga alemã e fica à espera do que o Bayern vai fazer mais logo diante do Arminia Bielefeld. Na próxima semana joga-se o Der Klassiker.



Quem continua em quebra na Bundesliga, é o Friburgo. Após um bom arranque, a equipa de Christian Streich tem perdido gás e voltou a perder este sábado, desta feita em casa do Bochum (2-1) e pode cair do pódio.



Por sua vez, o Monchengladbach é uma das desilusões deste arranque de temporada. O Borussia foi goleado por 4-1 em Colónia e continua na metade inferior da tabela classificativa. Já o Augsburgo evitou a derrota em Berlim diante do Hertha com um golo de Gregoritsch aos 90+7.



A goleada desta 13.ª jornada até ao momento foi alcançada pelo Hoffenheim que bateu o Furth, último classificado, por 6-3 (!).