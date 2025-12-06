VÍDEO: Harder estreia-se a marcar e assiste na goleada do Leipzig
Ex-Sporting abre caminho ao triunfo caseiro sobre o Frankfurt (6-0)
Ao 13.º jogo, Conrad Harder estreou-se a marcar com a camisola do Leipzig, na goleada caseira sobre o Frankfurt (6-0), este sábado, a contar para a 13.ª jornada do campeonato alemão.
O ex-Sporting, titular pela quarta vez consecutiva, abriu o marcador logo aos cinco minutos, com um cabeceamento certeiro, perante a saída do guarda-redes adversário.
Em cima da meia-hora, o avançado dinamarquês, após uma boa jogada individual, assistiu Christoph Baumgartner para o 2-0.
A grande estrela da noite, porém, viria a ser o jovem marfinense Yan Diomande, que apontou um hat trick (47, 55 e 65m). Pelo meio, David Raum (62m), de penálti, ainda fez o gosto ao pé.
Com este resultado, o Leipzig mantém o segundo lugar, com 29 pontos, a oito do líder Bayern Munique. Já o Frankfurt, está fora da zona europeia: é sétimo, com 21 pontos.