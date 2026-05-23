O Bayern Munique conquistou a Taça da Alemanha e fez a dobradinha, depois do triunfo por 3-0, este sábado, sobre o Estugarda.

Com José Mourinho na tribuna, em Berlim, a convite do Estugarda, Harry Kane foi o grande protagonista do triunfo bávaro, ao apontar um hat trick que lhe permitiu chegar aos 61 golos (em 51 jogos!) na época.

Depois de uma primeira parte em que a equipa de Tiago Tomás – lançado aos 84 minutos – foi pressionante e colocou o Bayern em sentido, a formação orientada por Vincent Kompany, que lançou Raphael Guerreiro nos descontos, para a despedida, ficou tranquila pouco depois do arranque do segundo tempo.

Aos 55 minutos, Michael Olise recebeu a bola na direita e Kane, com a equipa do Estugarda em contrapé, cabeceou na área para o 1-0.

O internacional inglês bisou a dez minutos dos 90. Instantes depois de ter atirado a bola ao ferro, Kane teve um grande movimento na zona de penálti ao rodar sobre si próprio e atirou colocado para acabar com as dúvidas quanto ao vencedor da partida.

Em tempo de descontos ainda chegou o hat trick de Kane, através de um penálti convertido aos 90+2 minutos.

Seis anos depois, o Bayern vence a Taça da Alemanha (21 troféus no total) e, assim, faz a dobradinha.

