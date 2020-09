O Borussia Dortmund goleou o Duisburgo por 5-0 e apurou-se para os 16 avos de final da Taça da Alemanha.



Sem Guerreiro, o conjunto de Favre não teve quaisquer dificuldades na primeira partida oficial de 2020/21. Logo aos 14 minutos, Jadon Sancho fez o 1-0 de grande penalidade. Pouco depois, Thorgan Hazard fez uma assistência deliciosa de calcanhar para a estreia a marcar de Bellingham (30m).



O internacional belga não ficou satisfeito com o passe para golo e decidiu ele próprio inscrever o seu nome na lista de marcadores. Livre direto executado na perfeição que só parou no fundo da baliza contrária (39m). Nesta altura, sublinhe-se, já o Duisburgo estava reduzido a dez elementos por expulsão de Volkmer.



Aos cinco minutos do segundo tempo, Reyna assinou o 4-0 também na cobrança de um livre direto. Poucos segundos após estar em campo, Reus converteu com toda a facilidade o 5-0 final.



Nos outros jogos desta segunda-feira, nota para a goleada do Dínamo Dresden ao Hamburgo (4-1) e para a derrota surpreendente do Arminia Bieleld frente ao RW Essen das divisões regionais. Por último, Wurzburger Kickers perdeu frente ao Hannover por 3-2.