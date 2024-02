O Borussia Dortmund empatou a zero na deslocação ao terreno do Heidenheim, no jogo que abriu a vigésima jornada da Bundesliga.

A equipa da casa até teve várias ocasiões para marcar, mas não foi capaz de o fazer. Uma das mais flagrantes foi desperdiçada por Kleindienst, depois de uma oferta do médio turco Ozcan, que o deixou praticamente com a baliza aberta.

Donyel Mallen chegou a marcar para o Dortmund, mas o lance foi anulado por fora de jogo do avançado neerlandês.

Com este nulo, o Dortmund igualou o Estugarda na terceira posição, com 37 pontos, menos 12 do que o líder Leverkusen.

O Heidenheim é nono, com 24.

