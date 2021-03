O jogador do Wolfsburgo, Paulo Otávio, foi suspenso quatro jogos pela Federação alemã depois de uma entrada duríssima sobre Munas Dabbur no encontro contra o Hoffenheim, do último sábado.



Já nos instantes finais do encontro, o avançado israelita preparava-se para rematar à baliza quando foi travado com uma «voadora».



O melhor mesmo é ver o lance: