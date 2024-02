O encontro entre o Saarbrucken e o Borussia Monchengladbach, de Julian Weigl, dos quartos de final da Taça da Alemanha, foi adiado devido ao mau tempo.

O duelo entre as duas equipas estava marcado para esta quarta-feira, às 19h45, mas acabou por não se realizar devido à chuva forte.

Minutos antes do início da partida, o árbitro do jogo optou por cancelar o encontro devido ao mau tempo, que impossibilitou que se jogasse no Ludwigsparkstadion.