VÍDEO: Kane salva Bayern de humilhação com golo nos descontos
Bávaros sofrem, mas vencem equipa da terceira divisão na Taça da Alemanha
Bávaros sofrem, mas vencem equipa da terceira divisão na Taça da Alemanha
O Bayern Munique ainda se viu aflito, mas conseguiu eliminar o Wehen Wiesbaden, da terceira divisão, para garantir o acesso aos 16 avos de final da Taça da Alemanha.
A jogar fora e com Raphael Guerreiro no onze – Joshua Kimmich, Pavlovic, Luis Díaz, Michael Olise e Harry Kane foram outros nomes de peso titulares – os bávaros até se adiantaram aos 16 minutos, com um penálti convertido por Kane.
Já na segunda parte, Olise (51m) aumentou a vantagem do campeão germânico, mas depois veio a resposta dos anfitriões, que empataram no espaço de cinco minutos, graças a um bis de Fatih Kaya (64 e 69m).
O Bayern poderia ter saltado de novo para a frente do marcador aos 76 minutos, contudo, Kane desperdiçou o penálti, permitindo uma grande defesa ao guarda-redes adversário, que ainda parou a recarga.
Em tempo de descontos, porém, o avançado inglês subiu mais alto, correspondeu a um cruzamento da esquerda e, de cabeça, garantiu o triunfo do Bayern.
Veja todos os golos do jogo: