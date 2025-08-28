O Bayern Munique ainda se viu aflito, mas conseguiu eliminar o Wehen Wiesbaden, da terceira divisão, para garantir o acesso aos 16 avos de final da Taça da Alemanha.

A jogar fora e com Raphael Guerreiro no onze – Joshua Kimmich, Pavlovic, Luis Díaz, Michael Olise e Harry Kane foram outros nomes de peso titulares – os bávaros até se adiantaram aos 16 minutos, com um penálti convertido por Kane.

Já na segunda parte, Olise (51m) aumentou a vantagem do campeão germânico, mas depois veio a resposta dos anfitriões, que empataram no espaço de cinco minutos, graças a um bis de Fatih Kaya (64 e 69m).

O Bayern poderia ter saltado de novo para a frente do marcador aos 76 minutos, contudo, Kane desperdiçou o penálti, permitindo uma grande defesa ao guarda-redes adversário, que ainda parou a recarga.

Em tempo de descontos, porém, o avançado inglês subiu mais alto, correspondeu a um cruzamento da esquerda e, de cabeça, garantiu o triunfo do Bayern.