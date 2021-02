Caso não tenha visto, veja! Se viu, reveja!



Leipzig e Borussia Monchengladbach protagonizaram um dos jogos do ano até ao momento. A vitória poderia ter caído para qualquer equipa, mas quem sorriu foi Nagelsmann (3-2).



A formação de Marco Rose, já comprometido com o Borussia Dortmund para a próxima época, construiu rapidamente uma vantagem de dois golos. Upamecano travou um adversário na área e Hofmann fez o 1-0 aos seis minutos. Mais tarde, aos 19 minutos, Thurram aproveitou um cruzamento de Lazaro e fez o 2-0 de cabeça.



O Leipzig reagiu na segunda parte já com Sorloth em campo. O avançado norueguês marcou aos 50 minutos, mas o VAR invalidou o lance por mão antes do desvio final. Não marcou Sorloth, marcou Nkunku. O francês apareceu solto na área e desviou o cruzamento de Halstenberg para o fundo da baliza de Sommer.



Cheio de energia, o vice-líder da Bundesliga asfixiou por completo o Gladbach que sentiu imensas dificuldades para chegar perto da baliza de Gulácsi. A pressão era enorme e acabou por surtir efeitos aos 66 minutos: Poulsen disparou de fora da área, a bola bateu no poste e entrou na baliza contrária.



Apesar do ascendente do Leipzig que atirou uma bola ao ferro por Forsberg, o jogo parecia que iria terminar empatado. Porém, nos minutos finais, Sorloth cabeceou para o 3-2 nas costas de Lazaro. O Borussia pediu falta do norueguês, mas o VAR validou o lance para explosão de alegria de Nagelsmann. Nos minutos finais, Forsberg ainda teve um golo anulado.



De loucos!



Assim, o Leipzig continua a dois pontos do líder Bayern enquanto o Borussia Monchengladbach é oitavo com 33 pontos.