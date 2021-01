O Leipzig podia ter sido apanhado no segundo lugar pelo Bayer Leverkusen este sábado, mas sai da 19.ª jornada com a vice-liderança reforçada e os farmacêuticos a seis pontos de distância.

Num dos duelos mais esperados do fim-de-semana no futebol alemão, a receita foi dada com um golo de Nkunku, aos 51 minutos de jogo, que valeu o triunfo tangencial à equipa orientada por Julian Nagelsmann.

Com este resultado, o Leipzig está agora com 38 pontos, continuando a sete do líder Bayern, que venceu esta tarde o Hoffenheim, por 4-1, tendo agora 45 pontos no topo da tabela.

O Bayer Leverkusen não só não conseguiu igualar o Leipzig no segundo posto, como caiu para quarto, com 32 pontos. Foi ultrapassado pelo Eintracht, que venceu com um bis de André Silva e tem 33 pontos. Além disso, foi ainda igualado pelo Borussia Dortmund, que venceu com assistência de Raphael Guerreiro, bem como pelo Borussia Monchengladbach, que empatou ante o Union Berlim (1-1). Há uma quarta equipa com 32 pontos, que é o Wolfsburgo, que tem menos um jogo e pode, caso vença o Friburgo no domingo, isolar-se no terceiro lugar.