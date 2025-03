Com um triunfo esclarecedor em casa do Eintracht Frankfurt (4-1), na 24.ª jornada do campeonato alemão, o Bayer Leverkusen manteve a diferença de oito pontos para o líder Bayern Munique.

A equipa de Xabi Alonso colocou-se com uma vantagem confortável no jogo, graças aos golos de Nathan Tella (26m), Nordi Mukiele (29m) e Patrik Schick (33m), este último com assistência de Grimaldo (ex-Benfica). Ainda antes do intervalo, Hugo Ekitike (37m) reduziu para os anfitriões.

Na segunda parte, Aleix García (62m) confirmou o triunfo dos «farmacêuticos».

O Leverkusen, segundo classificado na liga alemã, passa a somar 53 pontos, enquanto o Bayern tem 61. Já o Eintracht, é terceiro, com 42.