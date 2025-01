VÍDEO: Leverkusen entra a todo o gás, vence Dortmund e pressiona Bayern

Num jogo recheado de golos, o Bayer Leverkusen foi até ao reduto do Borussia Dortmund vencer por 3-2.

Uma onda de gripe afetou o plantel dos anfitriões, que já estava a contas com vários problemas físicos. Nuri Sahin foi obrigado a fazer muitas adaptações no eixo da defesa, já que não contou com qualquer central disponível.

Ainda só se tinham jogado alguns segundos, quando Nathan Tella inaugurou o marcador com um pontapé à entrada da área.

Os farmacêuticos deram sequência à boa entrada em jogo com o segundo golo, que apareceu aos oito minutos. Hincapié arrancou pelo lado esquerdo e serviu Patrick Schick que, dentro da área, só precisou de encostar.

Num início de jogo frenético, o Dortmund reduziu aos 12 minutos, por Jamie Bynoe-Gittens, que apareceu solto ao segundo poste e aproveitou um ressalto para picar a bola sobre Lukas Hradecky.

Mas o campeão germânico viria a aumentar a vantagem logo de seguida, graças ao bis de Schick (19m).

Na segunda parte, a equipa de Xabi Alonso geriu o jogo com o conforto da vantagem de dois golos, esteve recuada e procurou explorar as transições ofensivas.

O Dortmund, por sua vez, esteve melhor do que no primeiro tempo e ainda reduziu, com o penálti convertido por Serhou Guirassy aos 79 minutos, mantendo, assim, a incerteza no resultado até ao final.

O Leverkusen passa a somar 35 pontos e fica a apenas um do líder, o Bayern Munique, que ainda não entrou em campo nesta 16.ª jornada. Já o Dortmund, que perdeu pela primeira vez para o campeonato em casa, pode cair do sexto lugar nesta ronda.