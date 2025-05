Era uma questão de tempo, mas já está confirmado: o Bayern Munique é campeão da Alemanha!

Os bávaros festejaram o 34.º título no sofá, este domingo, depois do empate do Bayer Leverkusen na visita ao Friburgo (2-2).

A equipa de Xabi Alonso estava obrigada a vencer para que o campeão não ficasse já definido, mas teve uma exibição muito aquém do esperado. Os farmacêuticos nem sequer um remate fizeram na primeira parte e foram para intervalo a perder, graças ao golo de Maximilian Eggestein, aos 44 minutos, com um remate colocado de fora da área.

Logo a abrir a segunda parte, tudo complicou para o Leverkusen, com o autogolo de Piero Hincapié (48m).

Já com o ex-Benfica Jan-Niklas Beste em campo nos anfitriões, o Leverkusen ainda reduziu. Aos 82 minutos, depois de receber a bola de Grimaldo, Florian Wirtz passou por vários adversários no corredor central, antes de atirar colocado ao poste direito de Florian Muller.

O Leverkusen ainda sonhou com o triunfo quando Jonathan Tah, no terceiro minuto do tempo de compensação, cabeceou de forma certeira para a baliza, mas já era tarde demais.

Com este resultado, o Leverkusen mantém-se na segunda posição, com 68 pontos, a oito do Bayern, quando faltam duas jornadas por disputar. Ou seja, os farmacêuticos - que na última época interromperam uma série de 11 campeonatos do Bayern - já não têm hipóteses de apanhar os bávaros.

João Palhinha, que já tinha sido campeão nacional pelo Sporting, festeja o título de campeão na primeira época em solo germânico, enquanto Raphael Guerreiro logra essa conquista na nona época no país.

Já Harry Kane, melhor marcador da prova, com 24 golos, vence finalmente o primeiro título coletivo da carreira. No sábado, o avançado inglês de 31 anos assistiu das bancadas ao 3-3 no Leipzig-Bayern e já se preparava para festejar, quando a equipa da Red Bull marcou na última jogada e adiou a festa.

🏆 𝐃𝐄𝐔𝐓𝐒𝐂𝐇𝐄𝐑 𝐌𝐄𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑 𝟐𝟎𝟐𝟓 🏆

Für unseren Verein, für unsere Fans, für unsere Stadt. ❤️🤍#MiaSanMeister pic.twitter.com/2k3ZKN0OPC — FC Bayern München (@FCBayern) May 4, 2025

Este foi, também, um triunfo importante para o Friburgo, que se mantém na quarta posição, em zona de Liga dos Campeões, com 52 pontos, mais um do que o Borussia Dortmund, quinto.