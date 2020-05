Nem a interrupção devido à pandemia de Covid-19 tirou gás ao Bayer Leverkusen. Os farmacêuticos golearam o Werder Bremen por 4-1, fora de portas, em jogo da 26.ª ronda da Bundesliga, e somaram o 11.º jogo sem perder.



A figura da partida foi o prodígio Kai Havertz. O jovem internacional alemão abriu o marcador aos 28 minutos, num cabeceamento certeiro, após cruzamento de Diaby na direita.



A resposta da formação da casa, penúltima da tabela, não demorou. Volvidos dois minutos, o internacional checo surgiu solto na área, e de costas, desviou para o fundo da baliza adversário o canto cobrado por Bittencourt.



A igualdade durou três minutos, visto que Havertz voltou a fazer estragos: livre lateral de Demirbay e nova cabeçada para o fundo da baliza de Pavlenka.



Na etapa complementar o Bayer Leverkusen chegou à goleada. Diaby serviu Weiser para o 3-1 aos 61 minutos e Demirbay fechou a contagem à entrada para os dez minutos finais.



Com esta vitória expressiva, o conjunto de Bosz ficou a um ponto do Leipzig, quarto colocado, e está a oito do líder Bayern Munique. Por sua vez, o Werder Bremen continua em zona de despromoção.



