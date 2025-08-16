VÍDEO: Luis Díaz estreia-se a marcar pelo Bayern e dedica golo a Jota
Bayern Munique arranca época com a conquista da Supertaça
Bayern Munique arranca época com a conquista da Supertaça
O Bayern Munique iniciou a temporada 2025/26 com a conquista da Supertaça da Alemanha, ao derrotar o Estugarda por 2-1.
No duelo entre campeão alemão e vencedor da Taça, prevaleceram os bávaros, que se adiantaram no marcador aos 18 minutos pelo inevitável Harry Kane, que não perdoou um corte incompleto de um jogador do Estugarda.
Titular pelos bávaros, o ex-FC Porto Luis Díaz, transferido neste defeso do Liverpool para o gigante alemão, assinou o 2-0 aos 77 golos num raro golo de cabeça após assistência primorosa de Gnabry. Luis Díaz dedicou o golo a Diogo Jota, imitando uma das celebrações icónicas do malogrado futebolista e companheiro de equipa do colombiano no Liverpool.
O Estugarda ainda conseguiu reduzir para a diferença mínima - Leweling - mas já na compensação e sem tempo para muito mais.
Esta foi a 11.ª Supertaça da Alemanha do Bayern Munique.