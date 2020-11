O Borussia Monchengladbach perdeu na deslocação a Leverkusen (4-3), mas este é um jogo que Valentino Lazaro nunca mais esquecerá.

O jogador austríaco reduziu para 4-3 em tempo de descontos, num golo estará certamente nos candidatos ao prémio Puskas: perante um cruzamento na direita, Lazaro rematou para a baliza de forma acrobática, com um movimento «escorpião». Veja o golo no vídeo acima associado.

Antes, Lucas Alario (27m e 41m), Leon Bailey (68m) e Baumgartlinger (82m) marcaram para o Leverkusen, ao passo que Stindl tinha bisado para o Monchengladbach.

Com esta vitória, o Leverkusen iguala os mesmos 15 pontos do Dortmund no pódio da Bundesliga (classificações). O Borussia é sétimo.

No outro jogo do dia, o Hoffenheim foi derrotado na visita a casa do Wolfsburgo, por 2-1.

Steffen (5m) e Weghorst (26m) marcaram para a equipa de Glasner, Adamyan reduziu aos 87m para os forasteiros, que podiam ter chegado ao empate aos 90+4m, não tivesse Dabbur desperdiçado um penálti.