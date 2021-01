O Borussia Monchengladbach recebeu e venceu o Werder Bremen por 1-0, no jogo inaugural da 17.ª jornada da Bundesliga.



O forasteiros tiveram excelentes oportunidades para marcar ao longo de todo o encontro, mas encontram um super Yann Sommer pela frente. O Bremen não marcou e arriscou-se... a sofrer. Na sequência de um lance de bola parada, Benes serviu Elvedi que, de cabeça, marcou o único golo da partida.



Esta vitória deixa a equipa de Rose provisoriamente no sexto lugar com 28 pontos bem perto do pódio. Por sua vez, o Werder Bremen é 12.º com 18 pontos.