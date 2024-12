Manuel Neuer é conhecido pelas saídas da baliza constantes, mas desta vez correu-lhe mesmo mal!

Aos 17 minutos do jogo da Taça da Alemanha diante do Bayer Leverkusen, o guarda-redes do Bayern Munique saiu da baliza para impedir a ação de Jeremie Frimpong, mas «atropelou» o neerlandês e cometeu falta.

Neuer era o último homem da linha defensiva dos bávaros e viu, de imediato, cartão vermelho, o primeiro da carreira do guardião de 38 anos.

Ora veja: