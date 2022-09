Marco Reus causou apreensão durante o dérbi entre o Borussia Dortmund e o Schalke 04. Aos 32 minutos, o internacional alemão torceu o tornozelo direito e teve de ser substituído, saindo do relvado de maca e em lágrimas.

Neste domingo, o Dortmund fez uma atualização clínica do estado do jogador, tendo informado que sofreu uma lesão do ligamento lateral do tornozelo sem fratura.

Reus enfrenta uma paragem de três a quatro semanas, significando isso que recuperará a tempo do Mundial 2022, caso seja chamado pelo selecionador alemão.