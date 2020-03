O Borussia Monchengladbach venceu na noite de quarta-feira o dérbi frente ao Colónia, por 2-1, num jogo que se realizou à porta fechada.

Apesar disso, muitos adeptos do Borussia fizeram questão de apoiar a sua equipa no exterior do estádio e no final tiveram a sua recompensa: os jogadores do clube alemão fizeram questão de ir a uma das varandas do estádio para se juntarem à festa.