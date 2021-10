Aponte o nome: Iker Bravo.



O jovem avançado do Bayer Leverkusen marcou um golo sensacional de bicicleta no encontro dos sub-19 frente ao Fortuna Dusseldorf. O cruzamento do corredor direito saiu para as suas costas e o espanhol de 17 anos, num remate de recurso, acabou por fazer um golaço.



Iker Bravo deu os primeiros passos nas escolas do Barcelona, mas decidiu sair da Catalunha para a Alemanha no verão passado. De acordo com alguns jornais espanhóis, o Real Madrid é um dos clubes atentos à sua evolução.



Veja: