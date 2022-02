Após a goleada sofrida em casa contra o Leverkusen, o Borussia Dortmund voltou a sorrir na Bundesliga. Com Raphael Guerreiro de início, a equipa liderada por Marco Rose venceu em Berlim o Union por 3-0.



Marco Reus marcou dois golos em sete minutos e deixou a vitória do Dortmund bem encaminhada. O internacional alemão abriu o marcador com um remate de pé esquerdo que passou pelo meio das pernas do guarda-redes contrário e mais tarde, bisou com novo golo de pé esquerdo após uma saída rápida.



Classificação da Bundesliga



O 3-0 final foi marcado por Raphael Guerreiro. O internacional português beneficiou de uma defesa incompleta de Luthe após cruzamento de Bellingham para marcar pela quarta vez em 2021/22.



O Dortmund encurtou para seis a distância para o líder Bayern que perdeu nesta ronda. Por sua vez, o Union Berlim segue igualado com Leipzig e Friburgo no quarto posto.



O golo de Guerreiro: