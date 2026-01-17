Estrelas da NBA visitaram a Alemanha, na Mercedes-Benz Arena, em Berlim, na noite de quinta-feira. Foi realizado pela primeira vez na história da competição um jogo da temporada regular em solo alemão.

A vitória dos Orlando Magic sobre os Memphis Grizzlies, por 118-111, foi testemunhada ao vivo por curiosos e também inúmeras personalidades do mundo do desporto.

Entre as celebridades do futebol estavam Jurgen Klopp, Thomas Muller e Mats Hummels, todos eles alemães.

Mas o melhor momento chegou quando uma jornalista da ESPN puxou do tema Real Madrid em entrevista a Jurgen Klopp, antigo treinador do Liverpool e Borussia Dortmund que tem sido associado ao clube espanhol (mas que já anunciou a reforma de treinador).

«Gostam muito de basquetebol no Real Madrid também», atirou a jornalista. Jurgen Klopp deu uma gargalhada: «Essa é boa. Alguns deles devem ter visto o jogo esta noite», brincou o alemão. Curiosamente, o Real Madrid também tem secção de basquetebol.